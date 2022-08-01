Trafikte yaşanan tartışmanın bedeli ağır oldu! 8 milyonluk TL'lik otomobile taş ve sopayla saldırdılar, 3 milyon TL'lik zarar verdiler - Son Dakika
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Trafikte yaşanan tartışmanın bedeli ağır oldu! 8 milyonluk TL'lik otomobile taş ve sopayla saldırdılar, 3 milyon TL'lik zarar verdiler

01.08.2022 17:01

Hatay'nın Antakya ilçesinde ithalat-ihracat işiyle uğraşan Emin Süner'in oğlu Eren Süner'in kullandığı otomobile, 2 kez taşlı ve sopalı saldırı gerçekleşti. Emin Süner, oğlunun trafikte tartıştığını, bu kişilerin tartışmayı husumete dönüştürdüğünü belirterek, "Bu husumetten dolayı hınçlarını araçtan almak istediler. Arabanın fiyatı, 8 milyona yakın. Yaklaşık 3 milyon zarar var" açıklamasını yaptı.

Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 22 Temmuz'da yurt dışında şirketi olan ve ithalat-ihracat yapan Emin Süner'in (49)oğlu Eren Süner (25), trafikte kimliği belirsiz kişilerce 'yol verme' tartışması yaşadı. Bu olaydan 6 gün sonra, 28 Temmuz'da Defne ilçesinde Eren Süner'in kullandığı 31 ES 666 plakalı otomobilin camı, yine tartıştığı kişilerce kırıldı. Bu olaydan sonra Emin Süner, aracına saldıran şüphelilerden şikayetçi oldu.

Trafikteki tartışma husumete dönüştü! Otomobiline 2 kez taş ve sopayla saldırdılar, zarar 3 milyon TL

SERVİSTE İKİNCİ SALDIRI

Otomobil de tamir için servise götürüldü. Bu kez 2 kişi, servise gelerek otomobile taşla defalarca vurarak zarar verdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Trafikteki tartışma husumete dönüştü! Otomobiline 2 kez taş ve sopayla saldırdılar, zarar 3 milyon TL

"TEHDİT EDİLİYORUM"

Trafikteki tartışmanın husumete dönüştüğünü belirten Emin Süner, "28 Temmuz günü oğlum, kırmızı ışıkta dururken 15-20 kişilik bir grup saldırdı ve arka camı patlattı. Ertesi gün aracımı servise getirdim. Servis önünde aracımı gören iki kişi saldırdı. Trafik tartışmasıyla başlayan, aramızda husumete dönüşen kişilerce tehdit ediliyorum. Şikayetimi geri çekmemi istiyorlar. Bu husumetten dolayı hınçlarını araçtan almak istediler. Arabanın fiyatı, 8 milyona yakın. Yaklaşık 3 milyon zarar var" dedi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Trafikteki tartışma husumete dönüştü! Otomobiline 2 kez taş ve sopayla saldırdılar, zarar 3 milyon TL
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Kaynak: DHA

Antakya, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte yaşanan tartışmanın bedeli ağır oldu! 8 milyonluk TL'lik otomobile taş ve sopayla saldırdılar, 3 milyon TL'lik zarar verdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte yaşanan tartışmanın bedeli ağır oldu! 8 milyonluk TL'lik otomobile taş ve sopayla saldırdılar, 3 milyon TL'lik zarar verdiler - Son Dakika
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