Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya'da bir evin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Eve baskın yapan ekipler, aramada 22,7 kilogram sıvı metamfetamin, metamfetamin yapımında kullanılan aseton, elektrikli ocak, anestezik ilaç şişesi ile cam ve plastik kaplar ele geçirdi. Olay ile ilgili E.D., D.D., E.B ve H.A. yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Güncel, Son Dakika

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