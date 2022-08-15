Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın - Son Dakika
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Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın

15.08.2022 14:44
Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın

HATAY'nın Antakya ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve yapılan baskında 4 şüpheli, gözaltına alındı.

HATAY'nın Antakya ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve yapılan baskında 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya'da bir evin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Eve baskın yapan ekipler, aramada 22,7 kilogram sıvı metamfetamin, metamfetamin yapımında kullanılan aseton, elektrikli ocak, anestezik ilaç şişesi ile cam ve plastik kaplar ele geçirdi. Olay ile ilgili E.D., D.D., E.B ve H.A. yakalanıp, gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın - Son Dakika
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