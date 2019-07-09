Hatay Büyükşehir Belediyesi finale göz kırptı
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Bu yıl 35.si gerçekleştirilen Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından oynanan eleme maçlarında heyecan devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:51 Kaynak: Bültenler
Her yıl renkli görüntülere sahne olan maçlar bu yıl da mücadele gücü yüksek ve çekişmeli oldu. Grupları başarıyla tamamlayarak son 32 turuna kalan takımlar, eleme turlarının ardından çeyrek final için kıyasıya mücadele etti.
2. eleme turu maçında Atçilspor'u ile karşılaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi rakibini 1-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek finalde rakibi Küçük Sanayi Sitesini eleyen Defne Belediyesi ile karşılaşacak olan Hatay Büyükşehir Belediyesi, rakibini yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.
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