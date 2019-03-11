Son Dakika Haberleri: Hatay Öğretmenlerinin Ölüm Haberini Alan Öğrenciler Gözyaşlarına Boğuldu

Hatay Öğretmenlerinin Ölüm Haberini Alan Öğrenciler Gözyaşlarına Boğuldu

7 dakika önce

Öğretmenlerinin ölüm haberini alan öğrenciler gözyaşlarına boğulduHatay'ın Samandağ ilçesinde, ilkokul 1'inci sınıf öğretmeni Gürkan Hura (39) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Öğretmenlerinin ölüm haberini alan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ilkokul 1'inci sınıf öğretmeni Gürkan Hura (39) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Öğretmenlerinin ölüm haberini alan minik öğrenciler, uzun süre ağladı.

Tekebaşı Mahallesi Zeynel Abidin Cilli İlkokulu'nda görev yapan 1-B sınıfının öğretmeni, 2 çocuk babası Gürkan Hura geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Okul Müdürü Mehmet Ali Cazdan'ın, öğretmenin ölüm haberini duyurmasıyla öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Hura'nın ölümü ailesi, yakınları, arkadaşları ve öğrencilerini yasa boğdu.

Hura için okul bahçesinde saygı duruşu yapıldı. Okul Müdürü Mehmet Ali Cazdan, Geçmişte olduğu gibi bugün de öğretmenlik mesleğine onurunu, itibarını, önemini kazandıran, tüm değerleri aynı heyecan ve bilinçle sahiplenen çok değerli öğretmenimiz Gurkan Hura'yı kaybetmiş bulunmaktayız. Kaybetmenin acısını hep duyacağız ve öğretmenimizin değerli hatıralarını dersliklerimizde, okullarımızda ama her şeyden önemlisi kalbimizde yaşatacağız dedi.

Gürkan Hura yarın Armutlu Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:01 Kaynak: DHA

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