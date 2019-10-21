Son Dakika Haberleri: Hatay okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şeker
Son Dakika Güncel Hatay okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şeker

Hatay okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şeker

1 saat önce

Okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şekerHatay'ın İskenderun ilçesinde okul önlerinde uygulama yapan polis ekipleri, okuldan çıkan öğrencilere şeker ikram etti.

Okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şeker

Hatay'ın İskenderun ilçesinde okul önlerinde uygulama yapan polis ekipleri, okuldan çıkan öğrencilere şeker ikram etti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde çeşitli noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen güven ve huzur denetimi uygulaması yaptı. Zararlı madde satışları ve şüpheli kişiler üzerinde yapılan uygulama sırasında polis, öğrencilere Sizler için buradayız diyerek şeker ikram etti.

Hatay okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şeker

İskenderun, Hatay, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı
Azerbaycan'da yolsuzluk protestosu sırasında röportaj veren bir eylemcinin gözaltına alınma anı, sosyal medyada gündem oldu Polise 'Çete' diyen HDP'li vekili, polis amiri sözleriyle susturdu Hindistan'da skandal uygulama! Okulda kopyaya karton kutuyla önlem aldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:33:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şeker
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]