Hatay okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şeker
1 saat önce
Okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şekerHatay'ın İskenderun ilçesinde okul önlerinde uygulama yapan polis ekipleri, okuldan çıkan öğrencilere şeker ikram etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:03 Kaynak: DHA
Okul önündeki uygulamada polisten öğrencilere şeker
Hatay'ın İskenderun ilçesinde okul önlerinde uygulama yapan polis ekipleri, okuldan çıkan öğrencilere şeker ikram etti.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe merkezinde çeşitli noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen güven ve huzur denetimi uygulaması yaptı. Zararlı madde satışları ve şüpheli kişiler üzerinde yapılan uygulama sırasında polis, öğrencilere Sizler için buradayız diyerek şeker ikram etti.
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