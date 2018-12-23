Hatay Ortodoks Kilisesi'nde Çocuklara Hediye

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, Noel Bayramı öncesi çocuklara hediye dağıtıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, Noel Bayramı öncesi çocuklara hediye dağıtıldı.



Savaş Mahallesi'ndeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde yapılan ayinde, Hazreti İsa'yı anlatan ilahiler okundu, mum yakılıp, dua edildi.



Ayinin ardından Noel Baba kıyafetli kişiler tarafından çocuklara hediye dağıtıldı. Anne ve babalarıyla kiliseye gelen çocuklar, isimlerine özel hazırlanan hediyelerini aldı.

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