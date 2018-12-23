Son Dakika Haberleri: Hatay Ortodoks Kilisesi'nde Çocuklara Hediye

Hatay Ortodoks Kilisesi'nde Çocuklara Hediye

22 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, Noel Bayramı öncesi çocuklara hediye dağıtıldı.

Hatay Ortodoks Kilisesi'nde Çocuklara Hediye, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, Noel Bayramı öncesi çocuklara hediye dağıtıldı.

Savaş Mahallesi'ndeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde yapılan ayinde, Hazreti İsa'yı anlatan ilahiler okundu, mum yakılıp, dua edildi.

Ayinin ardından Noel Baba kıyafetli kişiler tarafından çocuklara hediye dağıtıldı. Anne ve babalarıyla kiliseye gelen çocuklar, isimlerine özel hazırlanan hediyelerini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:59 Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güncel
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