Eren-8 Amanoslar operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Eren-8 Amanoslar operasyonu başlatıldı

08.02.2021 09:55
Eren-8 Amanoslar operasyonu başlatıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla Eren-8 Amanoslar operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep'te 1670 personelin katılımıyla Eren-8 Amanoslar operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla "Eren-8 Amanoslar" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 96 operasyonel timdeki 1670 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

Eren-8 Amanoslar operasyonu başlatıldı
Eren-8 Amanoslar operasyonu başlatıldı
Eren-8 Amanoslar operasyonu başlatıldı
Eren-8 Amanoslar operasyonu başlatıldı
Eren-8 Amanoslar operasyonu başlatıldı
Eren-8 Amanoslar operasyonu başlatıldı

Amanoslar, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eren-8 Amanoslar operasyonu başlatıldı - Son Dakika


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