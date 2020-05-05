Hatay otogarında sessizlik hakim - Son Dakika
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Hatay otogarında sessizlik hakim

6 saat önce

- Hatay otogarında sessizlik hakim Şehre giriş çıkış sınırlandırmasının sona ermesine rağmen Antakya Otobüs Terminali'nde bir hareketlilik yaşanmadı Türkiye'nin normalleşme sürecinde giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay otogarında otobüs firmaları yolcularını bekliyor.

- Hatay otogarında sessizlik hakim

Şehre giriş çıkış sınırlandırmasının sona ermesine rağmen Antakya Otobüs Terminali'nde bir hareketlilik yaşanmadı

HATAY - Türkiye'nin normalleşme sürecinde giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay otogarında otobüs firmaları yolcularını bekliyor.

Hatay, Antalya, Aydın, Erzurum, Mersin ve Muğla illerinde giriş çıkış kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Hatay otogarında bulunan otobüs firmaları yolcularını beklemeye başladı. Bazı illerde kısıtlamanın sona ermesine rağmen Antakya Otobüs Terminali'nde henüz bir hareketlilik yaşanmadı.

Otobüs firması yetkilisi Hasan Yabancı, henüz bir yoğunluğun olmadığını, Ramazan Bayramı'ndan sonra yoğunluk beklediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından otogarda bir yoğunluk bekliyorduk aslında. Ama yapılan açıklamanın sonrasında otogarda henüz bir yoğunluk yok. Ancak bu 45 günlük sürecin ardından bizde Ramazan Bayramından sonra ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Ama şu anda otogarda beklenen yoğunluk söz konusu değil. Dünkü açıklamanın ardından bir talep oluşmadı. Sebebi de insanların galibi hala kafasında soru işaretleri var ya da korona virüs sebebi ile insanlar rahat değiller. Gitme konusunda hala düşünceleri olmayabilir. Tabi ki yoğunluğun olması için bize verilen fiyatların da esnetilmesi gerekiyor. " dedi.

Otobüs firması yetkilisi Selim Özer ise yolculardan gidiş için bir talep gelmediğini belirterek "Şu anda dünkü açıklamadan sonra Hatay'da beklenti düşünüldüğü gibi değil. Kısıtlamanın kalkması belirli şehirlere olduğu için yoğunluk yok. Hiçbir talepte gelmedi. Bizim isteğimiz bütün seferlerin açılmasıdır. Telefonlarımız her gün çalıyor ama sefer olmadığı için boşuna. Bu virüsün bir an önce bitmesini ve yeniden canlanması temenni ediyoruz. Otogara ne gelen ne de giden yolcu var. dün açıklamadan sonra otogarda hareket olur diye bekledik ama olmadı" diye konuştu.

Hatay otogarında sessizlik hakim

Hatay, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 08:01 Kaynak: İHA


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