Hatay otomobil park halindeki kamyona çarptı; baba ve oğlu öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay otomobil park halindeki kamyona çarptı; baba ve oğlu öldü - Son Dakika

Hatay otomobil park halindeki kamyona çarptı; baba ve oğlu öldü

6 saat önce

Otomobil park halindeki kamyona çarptı; baba ve oğlu öldüHATAY'ın Belen ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nuri Aslan (81) ile yanındaki oğlu Erhan Aslan (29) yaşamını yitirdi.

Otomobil park halindeki kamyona çarptı; baba ve oğlu öldü

HATAY'ın Belen ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nuri Aslan (81) ile yanındaki oğlu Erhan Aslan (29) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Belen ilçesi Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. İskenderun yönüne giden Nuri Aslan yönetimindeki 31 LU 295 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun sağında park halindeki kamyona çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Nuri Aslan ve oğlu Erhan Aslan, yaralandı. Gelen polisler ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hatay otomobil park halindeki kamyona çarptı; baba ve oğlu öldü

Nuri Aslan, Belen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:51 Kaynak: DHA
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