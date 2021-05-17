Hatay parklarını elektrikli araçlar temizleyecek - Son Dakika

Yeni araçların tesliminde konuşan Başkan Lütfü Savaş, "Artık parklarımızı çevreye duyarlı, karbon ayak izin sıfır olan ve oldukça hafif araçlarımızla temizleyeceğiz. Bu çalışmayı ülkemizde sadece iki ilçe belediyesi ve biz yapıyoruz. Bundan sonra da çevreye daha uyumlu, elektrikli ve karbon ayak izi sıfır olan araçlarla çalışmayı tercih edeceğiz" dedi.

Araçların Hatay'a hizmet etmek için görev yapacağını söyleyen Savaş, "Bu araçları parklarda kullanarak en azından parklarda hava kirliliğine son demek istiyoruz.Bununla birlikte diğer alanlarımızda da hava kirliliğini azaltacak önlemleri almaya devam ediyoruz" dedi.

"ARTIK İTFAİYE TEŞKİLATIMIZ VE ERLERİMİZ YALNIZ DEĞİL"

Başkan Lütfü Savaş, hem sulama hem de yangınlarda kullanabilecek kamyonlar hakkında da konuştu. Yeni kamyonların su taşımada, geniş alanların sulamasında ve yangınlara müdahalede mahir olduğunu da belirten Savaş, "Bu araçlarımız da Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek. Artık İtfaiye teşkilatımız ve erlerimiz yalnız değil. Onların yardımına her an koşabilecek bir ekibimiz daha var. Filomuz daha da güçlü hale geldi. Hatay'ımıza hayırlı, uğurlu olsun" diyerek durmadan, yorulmadan Hatay'a hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Lütfü Savaş konuşmasının ardından parklarda hizmet verecek elektrikli temizlik araçlarının test sürüşünü yaptı.

Test sürüşünün ardından HBB personeli ile bir araya gelen Savaş, çalışma arkadaşlarıyla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekilerek anı ölümsüzleştirdi.