Son Dakika Haberleri: Hatay pazar yerinde 'huzur ve güven' uygulaması
Son Dakika Güncel Hatay pazar yerinde 'huzur ve güven' uygulaması

Hatay pazar yerinde 'huzur ve güven' uygulaması

6 saat önce

Pazar yerinde 'huzur ve güven' uygulamasıHATAY'ın İskenderun ilçesinde, 500 polisin katılımıyla 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı.

Pazar yerinde 'huzur ve güven' uygulaması

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 500 polisin katılımıyla 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı. Polis, pazar yerinde de şüpheli gördüğü kişiler üzerinde incelemelerde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün huzur operasyonları Esentepe, Kocatepe, Gültepe ve Çankaya Mahalleleri'nde yapıldı. 'Uyuşturucu satıcılığı', 'hırsızlık' ve 'suç örgütü kurma' gibi suçları işleyen şüphelilere yönelik yapılan uygulamaya özel harekat polisleri de destek verdi. 500 kişilik polis ekibi, mahallelerin giriş ve çıkışlarında araçlarda ve kişilerin üzerlerinde arama yaptı. Şüpheli kişilere kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, ayrıca mahallede kurulan pazar yerinde de esnaf ile pazara gelenler üzerinde denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmaların devam ettireceği bildirildi.

Hatay pazar yerinde 'huzur ve güven' uygulaması

İskenderun, Polis, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:35 Kaynak: DHA
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