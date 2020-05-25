Hatay polisinden 9 yaşındaki Elif İkra'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Hatay polisinden 9 yaşındaki Elif İkra'ya doğum günü sürprizi

HATAY Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yaşını kutlayan Elif İkra Karaoğulları'na (9) pasta ve hediyeler ile doğum günü sürprizi yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik görevlileri, koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, gerçekleştirilen etkinlikte Elif İkra Karaoğulları'na sürpriz yaparak, hem doğum gününü hem de Ramazan Bayramı'nı kutladı. Polis olmak isteyen Elif İkra ve ailesi, ellerinde pasta ve hediyelerle sürpriz yapan ekiplere teşekkür etti. Elif İkra'ya Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi. Yetkililer, suçlularla yoğun mücadelenin yanında polis- halk ilişkilerini güçlendirecek sosyal faaliyetlerle de halkın ve özellikle çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.