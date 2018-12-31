Son Dakika Haberleri: Hatay Pomem, 22. Dönem Mezunlarını Verdi

Hatay Pomem, 22. Dönem Mezunlarını Verdi

53 dakika önce

HATAY Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 22. dönem eğitim programını tamamlayan 253 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı.

Hatay Pomem, 22. Dönem Mezunlarını Verdi, System.String[]
HATAY Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 22. dönem eğitim programını tamamlayan 253 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı.

Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.Törende konuşan Hatay POMEM Müdürü Ali Canbolat, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne duyarlı 253 öğrenciyi mezun ederek teşkilat saflarına katmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Canbolat, Mezun olan öğrencileri, kurulduğu günden bugüne kadar vatanın hizmetinde olan, binlerce şehit vermiş, bir o kadar da gazisi olan, her dönemde halkına içtenlikle hizmet eden büyük bir teşkilatın mensubu olmalarından dolayı kutluyorum dedi.

Öğrencilere de seslenen Canbolat şunları söyledi

Atalarımız dünden bugüne aziz vatanımızda birliğin ve dirliğin temini için büyük çabalar harcamış ve fedakarlıklar göstermiştir. Meslek hayatınız boyunca görevinizi yerine getirirken halka güven vererek onlara yol gösterin. Görev yaptığınız her yerde çağımızın sosyal ve kültürel şartlarına uyum sağlayarak insan haklarına saygılı, toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde halkla bütünleşin. Toplumun menfaatlerini şahsi menfaatlerinizden daima üstün tutun.

Konuşmaların ardından 22. dönem birincisi Sefa Türkkan, yaş kütüğüne plaket çaktı. Okulu dereceyle bitirenlere hediyeleri verildi. Tören mezun olan 253 polis adayının yemin etmesiyle sona erdi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:23 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı

Kendilerine Polis Süsü Verip, 2,5 Milyon Doları Çaldılar İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:16:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Pomem, 22. Dönem Mezunlarını Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]