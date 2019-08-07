Hatay POMEM 23'üncü dönem mezunlarını verdi
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Hatay POMEM 23'üncü dönem mezunlarını verdiHatay Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) 23'üncü dönem polislik mesleki eğitim programını tamamlayan 429 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:49 Kaynak: DHA
Hatay POMEM 23'üncü dönem mezunlarını verdi
Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde(POMEM) 23'üncü dönem polislik mesleki eğitim programını tamamlayan 429 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.
Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin spor
salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde polis adaylarını aileleri yalnız bırakmadı. Törende konuşan Hatay POMEM Müdürü Ali Canbolat, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne duyarlı 429 öğrenciyi mezun etmenin gurunu yaşadıklarını belirtti. Canbolat, '4 aylık eğitim öğretim sürecini başarıyla tamamlayarak; kurulduğu günden bu yana vatanına milletine bağlı olan, binlerce şehit vermiş, bir o kadar da gazisi olan, her dönemde halkına içtenlikle hizmet eden büyük bir teşkilatın mensubu olacağınızdan dolayı sizleri kutluyorumö dedi. Konuşmaların ardından 23'üncü dönem birincisi Ömer Faruk Kılıç yaş kütüğe plaket çaktı. Okulu dereceyle bitirenlere hediyeleri verildi. Tören mezun olan 429 polis adayının yemin etmesi ile sona erdi.
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