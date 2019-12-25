Hatay protokolünden kiliseye Noel ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay protokolünden kiliseye Noel ziyareti - Son Dakika

Hatay protokolünden kiliseye Noel ziyareti

6 saat önce

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet, Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek Hristiyanların Noelini kutladı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki heyet, Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek Hristiyanların Noelini kutladı.

Hristiyan cemaatiyle tokalaşıp Noellerini kutlayan Doğan, ziyaretteki konuşmasında, Hatay'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri olduğunu vurguladı. Farklılıkları bir zenginlik olarak gördüklerini aktaran Doğan, şunları söyledi:

"Bugün hemen yanı başımızda İdlib'de çok ciddi anlamda bir göç başladı. İnsanlar şu an zeytin ağaçlarının altında yer bulamadıkları için açık alanlarda, çadırların altında yaşama mücadelesi veriyor. Tabii zor şartlarda yaşayan bu insanlara bu ülke, bu millet kucağını, gönlünü açmıştır, ekmeğini de bölüşmüştür. Biz hemen sınırımızın dibinde olan bu olayları görmezden gelme şansına sahip değiliz. Hatay olarak 288 kilometre sınırımız var. Sınırın hemen duvarlarının dibinde 1 milyona yakın insan çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Buradaki vahşete, insanlık dramına tüm dünya gözünü kaparken, sadece insanlık adına mücadele veren onları koruyup gözetmeye çalışan Türkiye var. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğüdür."

Hatay'ın, Hristiyan, Musevi, farklı mezhepler ve farklı ırklarıyla birlikte insanların huzur içinde insanların bir kent olduğunu aktaran Doğan, Hatay'ın Orta Doğu'ya örnek gösterilecek bir kent olduğunu ifade etti.

Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hatay'ın sevginin başkenti olduğunu anlattı.

Hataylı Hristiyanlar olarak Noel'i büyük bir coşkuyla kutlamanın sevinci içinde olduklarını aktaran Hurigil, "Hatay, ibadethanelerin sırt sırta verdiği, aynı Allah'a yakarışlarımızın olduğu, ezan sesinin çan sesine, çan sesinin hazan sesine karıştığı, 3 semavi dinin mensuplarının kardeşçe kucaklaştığı bir şehir. Burası, acı ve gözyaşının eksik olmadığı dünyamızda, tüm insanlığın en temel özlemi olan barış ve huzurun yaşandığı müstesna şehirlerden bir tanesidir." şeklinde konuştu.

Kilise ziyaretine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Yahudi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, Antakya Katolik Kilisesi Pederi Domanico Bertogli, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Yıldıran ve Alevi Cemaati Temsilcisi Nasreddin Eskiocak da katıldı.

Hatay protokolünden kiliseye Noel ziyareti

Antakya, Hatay, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:56 Kaynak: AA
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