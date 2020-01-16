Hatay-rejimin idlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay-rejimin idlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Hatay-rejimin idlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

6 saat önce

Rejimin İdlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldiSURİYE'de rejimin İdlib kent merkezi ile farklı bölgelerine dün gerçekleştirdiği hava saldırında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi, Saldırılarda 60'ın üzerinde sivil de yaralandı.

Rejimin İdlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

SURİYE'de rejimin İdlib kent merkezi ile farklı bölgelerine dün gerçekleştirdiği hava saldırında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi, Saldırılarda 60'ın üzerinde sivil de yaralandı.

Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ateşkes ilan edilmesine rağmen Esed rejimi tarafından İdlib kent merkezinde pazar yeri ve sanayi bölgesi ile Eriha kasabasına düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a ulaştı, 60'ı aşkın sivil de yaralandı. Enkaz altında kalan yaralılardan bazıları, bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Yerel kaynaklar saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalar ve araçların da büyük hasar gördüğünü söyledi.

Hatay-rejimin idlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü
Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor

Son Dakika Haberleri
17:44 Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
17:43 Mardin'de 28 yaşındaki kadın darbedilerek öldürüldü - Son Dakika
17:42 Firariyken yakalanan Ergenekon davası eski savcısı Dalkuş, hiç kaçmadığını iddia etti - Son Dakika
17:42 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
17:42 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı: "Türkçe'nin küresel bir dil olması için çalışıyoruz" - Son Dakika
16:45 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:46:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay-rejimin idlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]