Hatay reyhanlı 11 mayıs şehitler derneği adına pakistan'da su kuyusu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay reyhanlı 11 mayıs şehitler derneği adına pakistan'da su kuyusu açıldı - Son Dakika

Hatay reyhanlı 11 mayıs şehitler derneği adına pakistan'da su kuyusu açıldı

6 saat önce

Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği adına Pakistan'da su kuyusu açıldıHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te iki bombalı aracın patlatıldığı terör saldırısında şehit olan 53 kişi adına Pakistan'da su kuyusu açıldı.

Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği adına Pakistan'da su kuyusu açıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te iki bombalı aracın patlatıldığı terör saldırısında şehit olan 53 kişi adına Pakistan'da su kuyusu açıldı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin Reyhanlı'daki gönüllüleri tarafından oluşturulan fonla Pakistan'ın Sindh eyaletinin Tharparkar kentinde açılan kuyudan bölgede yaşayan ve içme suları bulunmayan yaklaşık 300 kişi yararlanacak. Derneğin Reyhanlı temsilcisi Mehmet Üçler, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde insani yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi. Üçler, dernek gönüllüleri olarak Pakistan'da su kuyusu açtıklarını ve adını da Reyhanlı 11 Mayıs Şehitleri kuyusu olarak tescil ettirdiklerini belirterek, Biz, 11 Mayıs şehitlerini unutmamak ve unutturmamak için kuyunun adını Reyhanlı 11 Mayıs şehitleri olarak verdik. Şehitlerimiz adına açtık. Vakıf olarak dünyada bugüne kadar 1600'den fazla su kuyusu açtık dedi.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna ise, Hayrat Vakfı ve Dernek üyelerine teşekkür ederek, Şehitlerimizi unutturmamak ve adlarını yaşatmak için açılan su kuyusu için teşekkür ediyoruz. Şehit ailelerinin acılarını bir nebze olsun azaltıyor. Bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz diye konuştu.

'EVLATLARIMIZIN ADI YAŞAYACAK'

11 Mayıs günü Reyhanlı'daki saldırıda oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden anne Medine Erdemci, açılan suyu kuyusu nedeniyle Hayrat İnsani yardım Derneği'ne teşekkür etti. Erdemci, Pakistan'da açılan su kuyusu ile evlatlarımızın adı yaşayacak dedi.

Hatay reyhanlı 11 mayıs şehitler derneği adına pakistan'da su kuyusu açıldı

Pakistan, Reyhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:27 Kaynak: DHA
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