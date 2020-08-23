HATAY Reyhanlı Barajı, göçmen kuşları ağırlıyor - Son Dakika

Reyhanlı Barajı, göçmen kuşları ağırlıyor

HATAY'ın Kumlu ilçesi sınırlarında yer alan Reyhanlı Barajı, göçmen kuşları ağırlamaya devam ediyor.

Reyhanlı Barajı ile birlikte, Amik Gölü boyutlarına yakın büyüklükte sulak alan oluştu. Bunun sonucunda ise sulak alan, göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı durumuna geldi. Bölge ak pelikanlar, balıkçılar, bahriler, kaşıkçılar ve sumrular gibi göçmen kuşların adeta evi oldu. Yapılan keşiflerde 52 kuş türü gözlendi. Bölgede kuş sayısının ilerleyen zamanda daha da artacağı bildirildi.