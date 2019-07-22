Son Dakika Haberleri: Hatay Reyhanlı BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
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Hatay Reyhanlı BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım

35 dakika önce

BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardımBirleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 35 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 35 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR'ları, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere Cilvegözü Sınıf Kapısı'ndan kente hareket etti.
Hatay Reyhanlı BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:11 Kaynak: DHA
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