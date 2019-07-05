Son Dakika Haberleri: Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlamada meydana geldi, ölü ve yaralılar var
Son Dakika Dünya Haber

Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlamada meydana geldi, ölü ve yaralılar var

2 saat önce

Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.

Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlamada meydana geldi, ölü ve yaralılar var, System.String[]
Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği bildirildi.

Detaylar geliyor...
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:52 
reyhanlı, hatay, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anahtarını unuttuğu dairesine pencereden girmeye çalışan ev sahibi, feci şekilde can verdi Kamboçya'da öldürülen Türkün cenazesi Adana'ya getirildi Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 16:08:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlamada meydana geldi, ölü ve yaralılar var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]