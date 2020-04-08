HATAY Reyhanlı'da cadde ve sokaklar gece dezenfekte edildi - Son Dakika

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HATAY Reyhanlı'da cadde ve sokaklar gece dezenfekte edildi
7 saat önce
Reyhanlı'da cadde ve sokaklar gece dezenfekte edildiHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, koronavirüsü ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklar gece dezenfekte edildi.
Reyhanlı'da cadde ve sokaklar gece dezenfekte edildi
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, koronavirüsü ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklar gece dezenfekte edildi.
Reyhanlı Belediyesi Temizlik Hizmetleri ekipleri ilçe genelinde cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması devam ederken yetkililerde vatandaşların alınan kurallara uymalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:23 Kaynak: DHA
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