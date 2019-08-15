HATAY Reyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişler
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Reyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişlerHatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta, 80'e yakın mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
Reyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişler Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:40 Kaynak: DHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta, 80'e yakın mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.
Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlığa gidenler, mezar taşlarının kırıldığını ve yan duvarlarına yazılar yazıldığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Ekipler, mezar taşlarını kıran kişi ya da kişilerin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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