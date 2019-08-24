HATAY Reyhanlı'da mısır hasadı başladı

Reyhanlı'da mısır hasadı başladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mısır hasadı başladı.

Havaların aşırı derecede sıcak geçmesi ile hasat zamanı gelen mısır, biçerdöverler ile hasat edilmeye başlandı. Üretici Hüseyin Ürkmez, mevsim şartları nedeniyle bu sezonda beklenen rekoltenin elde edildiğini söyledi. Dekar başına 1,.5 ton ile 1.7 ton arasında ürün aldıklarını belirten Ürkmez, 'Mısırın tonunu bin 250 TL den satmayı planlarken 1.100 ile 1.150 TL arasında değişen fiyatla satıyoruz. Mısırın ekiminden hasadına kadar geçen zaman içerisinde yapılan harcamalarla değerlendirildiğinde bugünkü fiyatın yetersiz olduğunu görüyoruz' dedi.