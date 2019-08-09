HATAY Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama
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Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama (1)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Reyhanlı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:40 Kaynak: DHA
'da mühimmat deposunda patlama (1)
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı. Patlama, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarıdaki askeri mühimmat deposunda meydana geldi. Patlamanın ardından yakındaki evler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik çemberi altına alındı.
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