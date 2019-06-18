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HATAY REYHANLI'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

48 dakika önce

MISIR'ın dün hayatını kaybeden demokratik yollarla seçilmiş ilk Devlet Başkanı Muhammed Mursi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

MISIR'ın dün hayatını kaybeden demokratik yollarla seçilmiş ilk Devlet Başkanı Muhammed Mursi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Verilen selanın ardından kılınan öğle namazından sonra Yeni Mahalle'de bulunan Atike Hanım Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Murat Akçay kıldırdı. Namaza yaklaşık 500 kişi katıldı. Namazdan sonra da Müftü Akçay, Mursi ve tüm şehitler içinde dua etti.
HATAY REYHANLI'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:12 Kaynak: DHA
Reyhanlı, Hatay, Muhammed Mursi, Güncel
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