HATAY Reyhanlı'da polis giriş ve çıkışlarda kontrollerini sürdürüyor - Son Dakika

Reyhanlı'da polis giriş ve çıkışlarda kontrollerini sürdürüyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrollerini sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde kontrollerini sürdüren Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri giriş ve çıkışlarda durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların maske kullanmalarını isterken zorunlu haller dışında sokağa çıkmamalarını da hatırlattı. Ekipler ayrıca araç içerisinde oturma düzeni hakkında bilgi verdi. Bu arada denetimlerde kurallara uydukları görülen sürücü ve yolculara teşekkür etti. Öte yandan, Reyhanlı'ya giriş ve çıkışlarda yapılan kontroller sırasında araçların kapı kolları, tekerleri ve araç etrafı belediye temizlik işleri ekiplerince dezenfekte ediliyor.