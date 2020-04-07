HATAY Reyhanlı'da polis maske dağıttı - Son Dakika

HATAY Reyhanlı'da polis maske dağıttı
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Reyhanlı'da polis maske dağıttıHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.
Reyhanlı'da polis maske dağıttı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı. Koronavirüsle mücadale kapsamında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde vatandaşlara maske kağıttı. Vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:51 Kaynak: DHA
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