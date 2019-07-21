HATAY REYHANLI'DA, YEDİEMİN OTOPARKINDA 6 MİLYON LİRALIK SERVET ÇÜRÜYOR

HATAY'ın Reyhanlı
ilçesinde, bir yediemin otoparkında değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan motosiklet ve aralarında 'change' (şasi ve motor numarasının değişik yöntemlerle değiştirilmesi) edilmiş lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar çürümeye terk edildi.
Reyhanlı'daki yediemin otoparkında 3 bine yakın motosiklet bulunuyor. Motosikletlerin büyük çoğunluğu trafik tescilsiz olmakla birlikte, çalıntı ve haciz gibi çeşitli nedenlenle el konulanlardan oluşuyor. Aralarında 2013 yılından kalma motosikletlerin bulunduğunu söyleyen otopark işletmecisi Mustafa Çalışkan
, 'Ekiplerin denetimlerinde yakalayarak getirip bize teslim ettikleri 3 bine yakın motosiklet bulunuyor. Sahipleri tarafından alınmayan motosikletler otoparkta adeta çürümeye terk edilmiş durumdaö dedi.
BAZILARI LÜKS 300 OTOMOBİL VAR
Mustafa Çalışkan, bazıları 2013 yılından kalma, bu güne kadar aralarında değeri 100-150 bin lirayı bulunan lüks otomobil olmak üzere 300 aracın bulunduğunu söyledi. Çalışkan, araçların hacizli, çalıntı ya da change olduğunu ifade etti. Otoparkta Avrupa
plakalı araçların da yer aldığını söyleyen Mustafa Çalışken, bu araçların sahiplerine ulaştıklarını, ancak Türkiye
'ye gelip almaları masraflı olduğu için terk ettiklerini söyledi.
REYHANLI PATLAMASINDAKİ ARAÇLARDA OTOPARKTA
Bunun yanında 11 Mayıs 2013 yılında Reyhanlı'da meydana gelen terör saldırısında ağır hasar görmüş araçların da halen otoparkta bulunduğunu söyleyen Çalışkan, otoparkta maddi değeri 6 milyon lira olan motorlu araç bulunduğunu alınmadığı içinde adeta çürümeye terk edilmiş halde olduğunu belirtti. Çalışkan, 'Reyhanlı'daki terör saldırısından bu yana 2019 yılında geldik. O günden buyana alınmayan yaklaşık 3 bin motosiklet, 300 otomobil var. Maddi yönden değerlendirmek gerekirse, bugünkü değerle 6 milyon liralık bir servet çürüyor. Gerek motosikletler ve gerekse otomobiller zamanında alınmadı, şu anda çürümeye terk edilmiş haldedirö dedi.
ÇENÇ OTOMOBİLLER DE VAR Suriye
'de iç savaşın başladığı yıldan sonraki günlerde özellikle Avrupa'dan çalınan ve kaçak yolla Suriye'ye götürülüp sahte şase ve plaka ile Türkiye'ye getirilmek istenirken güvenlik kuvvetlerinin yaptıkları incelemede çenç oldukları ortaya çıkan lüks otomobillerinde bulunduğu araçlar da aynı otoparkta çürüyor. Otopark sahibi Mustafa Çalışkan, işyeri sahibi olarak 6 yıldan buyana alınmayan bu araçlar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek şöyle dedi;
'Devletimizin bu soruna bir çare bulmasını talep ediyoruz. Ciddi anlamda mağdur olduk, otoparkımız sığmadığı için ikinci bir otopark kiraladık. Devletimizden, bu araçların tasfiye edilmesini, tekrar ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz.ö