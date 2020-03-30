HATAY Reyhanlı girişinde polisten 'koronavirüs' uyarısı - Son Dakika

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HATAY Reyhanlı girişinde polisten 'koronavirüs' uyarısı
6 saat önce
Reyhanlı girişinde polisten 'koronavirüs' uyarısıHATAY'ın Reyhanlı ilçesine gelen sürücüler, polis ekiplerince koronavirüse karşı tedbirli olmaları için uyarılırken, belediye ekipleri de araçları dezenfekte etti.
Reyhanlı girişinde polisten 'koronavirüs' uyarısı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesine gelen sürücüler, polis ekiplerince koronavirüse karşı tedbirli olmaları için uyarılırken, belediye ekipleri de araçları dezenfekte etti.
Reyhanlı'nın giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında görev alan polis ve belediye ekipleri, ilçeye gelen sürücülere, koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmaları için uyarıda bulundu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları söylenen sürücülerin araçları ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Araçların kapı kolları, lastikleri ve bagaj kısmı temizlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:01 Kaynak: DHA
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