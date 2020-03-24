HATAY Reyhanlı HEM'de maske üretimi yapılıyor - Son Dakika
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HATAY Reyhanlı HEM'de maske üretimi yapılıyor

6 saat önce

Reyhanlı HEM'de maske üretimi yapılıyorHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile, koronavirüse tedbir amaçlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (HEM), maske üretimine başlandı.

Reyhanlı HEM'de maske üretimi yapılıyor

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile, koronavirüse tedbir amaçlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (HEM), maske üretimine başlandı.

Koronavirüse karşı önlem olarak, HEM'de üretimine başlanılan maskeler ihtiyaç olması halinde gerekli birimlere ve vatandaşlara ulaştırılacak. Kaymakam Ali Candan, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Usta öğreticiler tarafından üretimine başlanılan maskelerin yapımı ile ilgili HEM Müdürü Mehmet Cemiloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi bir süreçten geçtiğini söyleyerek, 'Salgın hastalık ile ilgili mücadele devam ederken Kaymakamlık ve belediyemiz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile sağlık konusunda önemli ihtiyaçlardan biride maske üretimidir. Vatandaşlara İhtiyaç durumunda dağıtılmak üzere üretim devam ediyorö dedi.

Kaymakam Ali Candan ise, ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere maske üretimine başlandığını belirterek, koronavirüs ile mücadele konusunda birlikte işbirliği içerisinde çalışmaların devam ettiğini ve ihtiyaç halinde kullanılmak üzere maskelerin hazırlandığını söyledi. Candan, 'Kaymakamlık ve belediye ile Milli Eğitim ve HEM Müdürlüğü işbirliği ile maske üretimi yapılıyor. Çalışmalar devam ediyor. İhtiyaç olması halinde hazırlanan maskelerin dağıtımı yapılacak. Özverili şekilde canla başla çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu konuda sıkıntımız olmayacak. Sıkıntı olmadan da bu belayı hep beraber atlayacağızö diye konuştu.

HATAY Reyhanlı HEM'de maske üretimi yapılıyor

Kaymakamlık, Ali CANDAN, Reyhanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:28 Kaynak: DHA

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