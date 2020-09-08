HATAY Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları: Tek tek getirilecekler - Son Dakika

Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları: Tek tek getirilecekler

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin öldüğü, 146 kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanması, hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği, 146 kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısının sorumlularından, terörde arananlar listesinde 'mavi kategori'de yer alan Ercan Bayat'ın yakalandığını duyurdu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, Bayat'ın yakalanmasını sevinçle karşıladı.

'TEK TEK GETİRİLECEKLER'

Saldırıda, oğlu Oğulcan Tuna'yı (17) kaybeden 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, operasyonların devamının gelmesini istediklerini söyledi. Tuna, "Bu habere sevindik ama yeter mi? Hayır, yetmez. Daha 8 kişi var. İnşallah onlar da devletimiz tarafından yakalanıp, getirilir. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Reyhanlı katliamının bütün sorumlularını inşallah tek tek getirecekler" diye konuştu.