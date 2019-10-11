Hatay reyhanlı şehitlerinin ailelerinden barış pınarı harekatı'na destek

Reyhanlı şehitlerinin ailelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı sırasında, YPG PYD terör örgütlerince Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik gerçekleştirdiği roketli saldırıda şehit olan Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli ve 11 Mayıs Reyhanlı saldırısında kızı ile torununu şehit veren Döne Kuvvet, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Afrin'deki terör örgütlerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketle şehit olan Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli, aslında kendilerinin de Kürt kökenli olduklarını söyledi. Ancak, Türk vatandaşı olmaktan ve Türk Bayrağı altında yaşamaktan dolayı çok gururlu olduğunu belirten Sinirli, Daha önce bizimde başımıza geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda eşim Rıfat Sinirli'yi kaybettim, şehit oldu. Aynı acıları yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Biz devletimizin yanındayız, bu harekatı destekliyoruz. Ben ve eşim Kürt kökenliyiz. Ama Allah'a çok şükür biz terörist değiliz. Biz Türküm diyecek kadar Türkiye'mizi seviyoruz. Türk bayrağı altında yaşıyoruz, Türk çocuğuyuz. Hepimiz bu operasyonu destekliyoruz dedi.

11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'daki terör saldırısında kızı ve torununu kaybeden Döne Kuvvet ise, harekatı desteklediklerini söyledi. Kızı Nadire Kuvvet ve torunu Fatma Nur Erboz'un mezarını ziyaret eden Kuvvet, Devletimizin yaptığı operasyon doğrudur. Buna geç bile kaldık. Daha önce olsaydı daha çok memnun olurduk. Biz de Kürt'üz ama bunlar gibi değiliz. Bunlar zalimler. Cumhurbaşkanımıza ve askerimize teşekkür ediyoruz. Allah onlara güç kuvvet versin. Tırnakları taşa değmesin, birini bin etsin. Her zaman destekliyoruz diye konuştu.

Bu arada 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna da yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nı tam olarak desteklediklerini belirterek şöyle dedi;

Aslında geç kalınmış bir karardır. Terör örgütleri 1983'ten bu yana içimizi yaktı. Bu güne kadar çok şehit verdik. Çok sabrettik. Ama bu gün Türk Devleti olarak alınan kararla teröre 'dur' demek zorunda kaldık. Amacımız devletleri işgal etmek değildir. Terör örgütlerine karşı bir cephe açmaktır. Biz devletimizin aldığı her türlü kararı direkt olarak destekliyoruz. Şehit aileleri olarak yapılan bu operasyonu destekliyoruz. Dıştan gelen ve Türkiye Cumhuriyetine karşı olan terör örgütlerine karşı birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız . Ulus olarak bu harekatı destekliyoruz, alınan karar doğrudur, ülkemizin çıkarları önemlidir.