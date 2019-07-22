HATAY ROMALILAR DÖNEMİ TİTUS TÜNELİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Titus Tüneli ve Beşikli Mağara yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Titus Tüneli ve Beşikli Mağara yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Romalılar döneminde, kenti sel sularından korumak için bin esire yaptırılan Titus Tüneli, bitişiğindeki Beşikli Mağarası ve Hz. Hızır Türbesi ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği mekanların en başında yer alıyor.

Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde tamamlanan tünel, Musa dağından gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırılmış. Doğal yapıya uygun, yeşillikler içerisinde oluşturulan yürüyüş yolunun takip edilmesiyle tünele varan ziyaretçiler, bu ilginç görüntü karşısında adeta büyüleniyor. Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli olarak bilinen Titus Tüneli, doğanın içerisindeki büyüleyici dokusuyla ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor. Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde.

Tünelin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan Beşikli Mağaralar da gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. İçerisinde Roma dönemine ait elle oyulmuş mezarların bulunduğu bölge adeta doğayla bütünleşmiş. Mağaralarda ki mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.

Titus Tünel'i ve Beşikli Mağaraların da eteklerinde yer aldığı Musa Dağı semalarında uçan yamaç paraşütleri eşliğinde güneşin denize yolculuğunu izlemek de mümkün.

İNTERNETTE GÖRDÜM

Titus Tünel'ini internet sayfasında görerek arkadaşlarıyla birlikte buraya gelen Umut Çelik, Adana'dan geliyorum. Titus Tüneli'ni internet sayfalarında gördüm, çok hoşuma gitti. Biz arkadaşlarla birlikte karar verdik gezmeye. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar var burada. Çok güzel tarihi yerler. Çok uzun yıllara dayanan bir yermiş. Bizde merak ettik geldik. Herkese tavsiye ederiz dedi.

DOĞA, DENİZ VE TARİHİN BİRLEŞTİĞİ BİR YER

Türkmenistan'dan gelen hemşirelik öğrencisi Jemile Galpakova ise 'Hatay'a da öyle gezmeye geldik arkadaşlarla. Samandağ gerçekten güzel bir yer. Titus Tüneli dediler övdüler böyle. Doğa, deniz ve tarihin birleştiği bir yer. Manzara da çok güzel. Günbatımı da izlenebilir bence burada. Gerçekten çok güzel ve herkese gelmelerini tavsiye ederim buraya diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Fenerbahçe'nin istediği Kolarov'dan müthiş frikik golü

ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi

Komedyen Manjunath Naidu, gösteri esnasında hayatını kaybetti

Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar