Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu - Son Dakika
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Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu

15.04.2022 20:35

Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ölü bulundu.

Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ölü bulundu.

Öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü kaplumbağayı fark etti. Ölü kaplumbağayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta kaplumbağası olduğu anlaşıldı. Yetkililer ölü kaplumbağayı sahilden kaldırdı.

Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu
Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu
Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu

YORUMLAR
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Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu - Son Dakika


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