Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu - Son Dakika

Hatay sahilinde ölü caretta caretta bulundu
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ölü bulundu.
Öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü kaplumbağayı fark etti. Ölü kaplumbağayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Ölü bulunan kaplumbağanın, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan caretta caretta kaplumbağası olduğu anlaşıldı. Yetkililer ölü kaplumbağayı sahilden kaldırdı.
Kaynak: İHA
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