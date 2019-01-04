Hatay Sahilindeki Botaş'ın Fsru Ünitesine Gaz Transferi İki Günde Tamamlanacak
54 dakika önce
Akdeniz’in Hatay sahilinde, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama gemisinden, BOTAŞ’a ait dünyanın en büyük yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesine (FSRU) başlatılan sıvılaştırılmış doğal gaz transferi iki günde tamamlanacak. BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminaline yanaşan, alanında dünyanın en büyüğü olan 315 metre uzunluk ve 206 bin metreküp LNG depolama kapasiteli […]The post Hatay sahilindeki BOTAŞ’ın FSRU ünitesine gaz transferi iki günde tamamlanacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Akdeniz
'in Hatay
sahilinde, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama gemisinden, BOTAŞ'a ait dünyanın en büyük yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesine (FSRU) başlatılan sıvılaştırılmış doğal gaz transferi iki günde tamamlanacak.
BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol
Terminaline yanaşan, alanında dünyanın en büyüğü olan 315 metre uzunluk ve 206 bin metreküp LNG depolama kapasiteli "es-Sadd" isimli Katar
gemisinden, yine alanında dünyanın en büyüğü olan BOTAŞ'a ait 345 metre uzunluğa ve 263 bin metreküp depolama kapasitesine sahip FSRU gemisine, LNG aktarımı için düğmeye basıldı. Aktarımı iki gün sürecek 206 bin metreküp LNG, yaklaşık 130 milyon metreküp doğalgaza dönüştürüp doğalgaz boru hattı sistemine aktarılacak.
BOTAŞ Bölge Müdürü Mehmet Tecimen"Bu operasyon dünyadaki en büyük gemiden gemiye LNG transferidir" dedi. Tecimen "Bu, dünyanın en büyük FSRU gemisi ve 345 metre uzunluğunda. Diğer taraftan Dörtyol terminalimize Katar'dan LNG getiren gemi ise 206 bin metreküp kapasiteye sahip ve 315 metre uzunluğunda. Dolayısıyla kendi alanlarında dünyanın en büyüğü olan iki gemi, 'ship to ship' operasyonunu icra ediyorr" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:05
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