Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Temizlik çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Elekte kalan atıklar ise çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Hatay 'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

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