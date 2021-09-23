Üye Girişi
Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizliği sürüyor - Son Dakika

Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizliği sürüyor

23.09.2021 15:42
Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizliği sürüyor, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Samandağ, Petrol, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizliği sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 15:44 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "kürt sorunu" açıklamalarına tepki: CHP, bölücülüğün siyaset ayağı olmaya HDP'den daha yatkın Biber tarlada 1, markette 4 TL! Çiftçi duruma tepki gösteriyor 15:33 Biber tarlada 1, markette 4 TL! Çiftçi duruma tepki gösteriyor Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı 15:11 Otel odasında sevgilisinin cinsel saldırısına uğramış! Genç kadın: Kafamda içki şişesi kırdı
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak 15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı 14:44 MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi 14:27 Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' 14:13 Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor 13:39 Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor

Son Dakika Haberleri
15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı
15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
15:08 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına dair iddialar sonrası soruşturma başlattı
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
14:39 Mehmet Ali Erbil, göğüs küçültme ameliyatı olacağını duyurdu
14:37 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti
14:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rizelilere seslendi: Kaçak çayları meydanda yakacağım
14:26 Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi
14:20 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi
14:10 Bolusporlu futbolcular ormana uçtu, kütük parçası sayesinde devrilmekten son anda kurtuldular
Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı         
15:52
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş         
15:05
Dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düşen genç, babası tarafından tespit edildi Dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düşen genç, babası tarafından tespit edildi         
14:51
Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti         
14:38
Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi         
14:21
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı         
13:46
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Counter Strike 1.6'nın efsane isimlerinden Fabre geri döndü Counter Strike 1.6'nın efsane isimlerinden Fabre geri döndü         
23:32
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 15:58:12. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizliği sürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement