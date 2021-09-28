Hatay sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizliği sürüyor - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temizlik ekibi üyelerinin elleriyle ve tırmıklarla sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.