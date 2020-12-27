Hatay Samandağ'da 4 farklı noktada yangın (1) - Son Dakika

HATAY'ın Samandağ ilçesine bağlı Çevlik ve Kapısıyu mahalleleri arasındaki ağaçlık alanda, 4 farklı noktada yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda da etkili oldu. Ağaç ve otların bulunduğu alanda meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi.