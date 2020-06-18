HATAY Samandağ'da yunuslar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

HATAY Samandağ'da yunuslar görsel şölen oluşturdu

Samandağ'da yunuslar görsel şölen oluşturduHATAY'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus balığı, görsel şölen oluşturdu.

Samandağ'da yunuslar görsel şölen oluşturdu HATAY'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus balığı, görsel şölen oluşturdu. O anlar, teknede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlçede denize açılan bir tur teknesine yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, denize girip çıkan yunusların gösterisini izleyen vatandaşların heyecanla alkışladıkları duyuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi