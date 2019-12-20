Hatay şampiyon sporcu gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay şampiyon sporcu gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Hatay şampiyon sporcu gözyaşlarıyla toprağa verildi

6 saat önce

Şampiyon sporcu gözyaşlarıyla toprağa verildiHatay'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız (44), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şampiyon sporcu gözyaşlarıyla toprağa verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız (44), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, yakınlarının çağırdığı ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenip, tedaviye alınan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda veteriner hekim olan şampiyon sporcu Yıldız'ın cenazesi, bugün öğlende İmamı Azam Camisi avlusuna getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi, gözyaşları arasında Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hatay şampiyon sporcu gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kalp Krizi, Dörtyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:49 Kaynak: DHA
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