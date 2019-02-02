Hatay Sanayi Sitesinde Yangın
49 dakika önce
Hatay sanayi sitesinde yangınHATAY - Hatay'da bir ahşap imalathanesinde yangın çıktı.
Hatay
sanayi sitesinde yangın
HATAY - Hatay'da bir ahşap imalathanesinde yangın çıktı. Alevler çevre imalathanelere sıçrarken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Merkez
ilçe Antakya
'nın sanayi sitesinde bir ahşap imalathanesinin üst katında belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede hemen yanında ve arkasında bulunan 3 imalathaneye sıçradı. Yangın, 5 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye personelinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken, imalathanelerde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:18 Kaynak: İHA
Göle Dönen Yolda Botla Balık Avına Çıkan Genç, Sosyal Medyayı Salladı
Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu
Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı
Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı