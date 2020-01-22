Hatay sancaktepe'den idlib'deki çocuklara ayakkabı ve mont yardımı - Son Dakika

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Hatay sancaktepe'den idlib'deki çocuklara ayakkabı ve mont yardımı
6 saat önce
HATAY Sancaktepe'den İdlib'deki çocuklara ayakkabı ve mont yardımı (YENİDEN)
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:22 Kaynak: DHA
HATAY Sancaktepe'den İdlib'deki çocuklara ayakkabı ve mont yardımı (YENİDEN)
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