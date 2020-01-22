Hatay sancaktepe'den idlib'deki çocuklara ayakkabı ve mont yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay sancaktepe'den idlib'deki çocuklara ayakkabı ve mont yardımı - Son Dakika

Hatay sancaktepe'den idlib'deki çocuklara ayakkabı ve mont yardımı

6 saat önce

HATAY Sancaktepe'den İdlib'deki çocuklara ayakkabı ve mont yardımı (YENİDEN)

HATAY Sancaktepe'den İdlib'deki çocuklara ayakkabı ve mont yardımı (YENİDEN)

Hatay sancaktepe'den idlib'deki çocuklara ayakkabı ve mont yardımı

Sancaktepe, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:22 Kaynak: DHA
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