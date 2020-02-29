Hatay şehidi Muhammet Ali Özer toprağa verildi - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Çavuş Muhammet Ali Özer'in (25) cenazesi, Hatay 'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Muhammet Ali Özer için Gülderen Mahallesi'nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, annesi Nazmiye ve babası Hüseyin Özer, nişanlısı Gülşen Türkoğlu, yakınları ve binlerce kişi katıldı. Muhammet Ali Özer'in asker kepini giyen nişanlısı Gülşen Türkoğlu, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran Türkoğlu, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Ali Özer'in naaşı, Gülderen Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

- Hatay