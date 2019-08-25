Hatay şehidi özel harekat polisi Ali Uçar son yolculuğuna uğurlanıyor
48 dakika önce
Hatay şehidi özel harekat polisi Ali Uçar son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
Hatay şehidi özel harekat polisi Ali Uçar son yolculuğuna uğurlanıyor
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