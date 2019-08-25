Son Dakika Haberleri: Hatay şehidi özel harekat polisi Ali Uçar son yolculuğuna uğurlanıyor
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Hatay şehidi özel harekat polisi Ali Uçar son yolculuğuna uğurlanıyor

48 dakika önce

Hatay şehidi özel harekat polisi Ali Uçar son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hatay şehidi özel harekat polisi Ali Uçar son yolculuğuna uğurlanıyor

Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:20 Kaynak: İHA
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