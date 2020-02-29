Hatay şehidi Uzman Çavuş Emin Yıldırım toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay şehidi Uzman Çavuş Emin Yıldırım toprağa verildi - Son Dakika

Hatay şehidi Uzman Çavuş Emin Yıldırım toprağa verildi

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım (25), memleketi Hatay'da törenle toprağa verildi.

Hatay şehidi Uzman Çavuş Emin Yıldırım toprağa verildi, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım (25), memleketi Hatay'da törenle toprağa verildi.

Akcurun Mahallesi'nde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, babası Muhsin, annesi Zahide ve 10 yaşındaki kız kardeşi Buse Yıldırım ile yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Cenazede Muhsin- Zahide Yıldırım çifti, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sık sık oğullarının tabutuna sarılan anne ile baba, yoğun yağış altında yakınlarının desteğiyle ayakta durdu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından nişanlı olan şehit Emin Yıldırım'ın cenazesi omuzlara alınarak Acurun Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Bakan Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi. Şehit  Uzman Çavuş Emin Yıldırım, dualarla toprağa verildi.


Emin Yıldırım, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
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