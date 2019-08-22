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Hatay şehidini son yolculuğuna uğurluyor

1 saat önce

Hatay şehidini son yolculuğuna uğurluyorHATAY - Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar için memleketi Hatay'da cenaze töreni düzenleniyor.

Hatay şehidini son yolculuğuna uğurluyor

HATAY - Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar için memleketi Hatay'da cenaze töreni düzenleniyor.

Antakya Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen cenaze törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in de katılması bekleniyor.

Jandarma, Şırnak, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:40 Kaynak: İHA
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