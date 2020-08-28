Hatay Şehir Müzesi ziyarete açıldı - Son Dakika

Hatay Şehir Müzesi ziyarete açıldı

Hoşgörü kenti Hatay'ın tarihi, günlük yaşamı ve kültürünü yansıtan Şehir Müzesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Hoşgörü kenti Hatay'ın tarihi, günlük yaşamı ve kültürünü yansıtan Şehir Müzesi, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Antakya Arkeoloji Müzesi olarak uzun yıllar hizmet veren tarihi taş binadaki eserler, daha iyi sergilenmesi amacıyla 2014 yılında Hatay Arkeoloji Müzesi'ne taşındı. Yaklaşık 6 yıl boş kalan bina, yeniden turizme kazandırılması amacıyla yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından ikinci kez müze olarak hizmete girdi. Açılışı gerçekleşen müzenin "1" numaralı biletini Hatay Valisi Rahmi Doğan imzaladı. Kentin tarihi, ticareti, üretimi, günlük yaşamı ve yemek kültürünün tanıtıldığı müze, 6 bölümden oluşuyor. Hatay Şehir Müzesi, 10.00 ila 17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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