HATAY ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ADİL YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Hatay'a şehit ateşi düştü (2)

Şırnak'ta dün görev sırasında silah kazası nedeniyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz (29), memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Bekar olan şehit Adil Yılmaz için, Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin aile ve yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı.

ŞEHİT OĞLUNUN TABUTUNU ÖPTÜ

Şehit oğlu Adil Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen annesi Fatma Yılmaz, babası Ahmet Yılmaz ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve duaların ardından şehit Adil Yılmaz, Antakya Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.