HATAY Serinlemek için denize giren kadın rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

HATAY Serinlemek için denize giren kadın rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi
Serinlemek için denize giren kadın rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdiHATAY'ın Samandağ ilçesinde sıcak havadan bunalan ve serinlemek için denize giren bir kadın halk tarafından 'kum kayması veya kum göçmesi' olarak bilinen rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Serinlemek için denize giren kadın rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi
HATAY'ın Samandağ ilçesinde sıcak havadan bunalan ve serinlemek için denize giren bir kadın halk tarafından 'kum kayması veya kum göçmesi' olarak bilinen rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Talihsiz kadın çevredeki vatandaşlar ve Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Samandağ Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan ismi açıklanmayan bir kadın serinlemek için denize girdi. Bir süre denizde yüzen kadın bir anda kadın halk arasında 'kum kayması veya kum göçmesi' olarak bilinen rip akıntısına kapılarak suda çırpınmaya başladı. Kadının çırpındığını gören çevredekiler durumu Can-Kur ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boğulma tehlikesi yaşayan kadın vatandaşlar ve ekipler tarafından karaya çıkarıldı. Tesadüf eseri orada bulunan bir doktorun yaptığı kalp masajının ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 05:34 Kaynak: DHA
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